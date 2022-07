MY SAY: Political interference throttles local service delivery

By GEOFF EMBLING, Ward 4 Democratic Alliance councillor

“Grahamstown has old infrastructure” is the standard excuse at council and portfolio meetings.

London and other European cities have infrastructure many times as old as Grahamstown’s. The difference is that municipalities there use ratepayers’ money to upgrade the infrastructure on an ongoing basis.

Thirty years ago, one never thought about ‘potholes’. Grahamstown had good roads, working streetlights and drains, and water was available 24/7.

The infrastructure held out for 15-20 years with little maintenance, then it started deteriorating at an increasing rate. Now it is collapsing. The municipal rates and taxes, intended for upgrading, primarily went towards municipal wages to ensure political strength in the municipality. Prioritizing political strength above service delivery is still the case in Makana, but it must change soon.

The phrase “old infrastructure” is a half-truth and should always be followed by “old infrastructure, not upgraded due to political interference”.

Amandla ezopolitiko abekwe phambili kunikezelo lweenkonzo

Ngu GEOFF EMBLING, Ward 4 Democratic Alliance councillor

“IRhini ineziseko zophuhliso ezidala” sisingxengxezo esiqhelekileyo kwiintlanganiso zebhunga neepotfoliyo.

I-London kunye nezinye izixeko eYurophu zineziseko zophuhliso eziphindwe kaninzi njengeRhini, kodwa umahluko kukuba oomasipala balapho basebenzisa imali yabarhafi ukuze kuphuculwe iziseko zophuhliso ngokuqhubekayo.

Kwiminyaka engamashumi amathathu eyadlulayo umntu akazange acinge “ngemingxuma”. IRhini yayineendlela ezilungileyo, izibane zasezitalatweni ezisebenzayo kunye needreyini, kwaye amanzi efumaneka 24/7.

Iziseko ezingundoqo zigcinwe iminyaka eyi-15 ukuya kwengama-20 ngokulungiswa okuncinci, kwaye emva koko zaqala ukuwohloka ngesantya esonyukayo. Ngoku iyadilika. Iintlawulo zikamasipala kunye neerhafu, ezijoliswe ekuphuculweni, ziye zaya kakhulu kwimivuzo kamasipala ukuqinisekisa ukomelela kwezopolitiko kumasipala. Ukubeka phambili amandla ezopolitiko ngaphezu kokunikezelwa kweenkonzo kusenjalo eMakana, kodwa kufuneka itshintshe kungekudala.

Ibinzana elithi “iziseko ezingundoqo ezidala” liyinyani engaphelelanga kwaye kufuneka lihlale lilandelwa “ziziseko ezidala, ezingaphuculwanga ngenxa yokuphazamiseka kwezopolitiko”.