EPRU LOGS – AS AT 06 MAY 2023

By Chesley Daniels
EPRU GRAND CHALLENGE GROUP A
1. TRYING STARS – 15 (3)
2. BORN FIGHTERS – 11 (3)
3. PROGRESS -10 (2)
4. BRUMBIES – 9 (2)
5. LILY WHITE 5 (3)
6. MISSIONVALE – 4 (3)
7. DESPATCH – 2 (3)
8. WINDVOGEL – 1 (3)
EPRU ADAMS CUP
1. EASTERN – 15 (4)
2. GELVAN WALLABIES – 10 (4)
3. HUMANSDORP UNITED – 8 (3)
4. EXCELSIOR – 8 (3)
5. GROOTFONTEIN – 7 (2)
6. ST MARKS ALICEDALE – 5 (2)
7. AFRICAN BOMBERS – 4 (3)
8. PATERSON LIONS – 2 (3)
EPRU SEDRU REGIONAL LEAGUE
1. RHODES STALLIONS – 14 (3)
2. SWALLOWS – 9 (2)
3. NDLAMBE TIGERS – 8 (3)
4. OLD COLLEGIANS – 4 (3)
5. KLIPFONTEIN UNITED – 1 (2)
6. KOWIE UNITED – 1 (2)
7. ROSEBUDS UNITED – 0 (1)
FIXTURES – 13 MAY 2023:
EPRU GRAND CHALLENGE GROUP A
1. Trying Stars vs Brumbies
2. Windvogel United vs Lily White
EPRU ADAMS CUP
1. Excelsior vs St Marks Alicedale
EPRU SEDRU REGIONAL LEAGUE
1. Old Collegians vs Kowie United
2. Klipfontein United vs Rhodes Stallions
3. Rosebuds United vs Swallows