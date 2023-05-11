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EPRU LOGS – AS AT 06 MAY 2023

Chesley DanielsBy Updated:No Comments1 Min Read

By Chesley Daniels

EPRU GRAND CHALLENGE GROUP A

1. TRYING STARS – 15 (3)

2. BORN FIGHTERS – 11 (3)

3. PROGRESS -10 (2)

4. BRUMBIES – 9 (2)

5. LILY WHITE 5 (3)

6. MISSIONVALE – 4 (3)

7. DESPATCH – 2 (3)

8. WINDVOGEL – 1 (3)

EPRU ADAMS CUP

1. EASTERN – 15 (4)

2. GELVAN WALLABIES – 10 (4)

3. HUMANSDORP UNITED – 8 (3)

4. EXCELSIOR – 8 (3)

5. GROOTFONTEIN – 7 (2)

6. ST MARKS ALICEDALE – 5 (2)

7. AFRICAN BOMBERS – 4 (3)

8. PATERSON LIONS – 2 (3)

EPRU SEDRU REGIONAL LEAGUE

1. RHODES STALLIONS – 14 (3)

2. SWALLOWS – 9 (2)

3. NDLAMBE TIGERS – 8 (3)

4. OLD COLLEGIANS – 4 (3)

5. KLIPFONTEIN UNITED – 1 (2)

6. KOWIE UNITED – 1 (2)

7. ROSEBUDS UNITED – 0 (1)

FIXTURES – 13 MAY 2023:

EPRU GRAND CHALLENGE GROUP A

1. Trying Stars vs Brumbies

2. Windvogel United vs Lily White

EPRU ADAMS CUP

1. Excelsior vs St Marks Alicedale

EPRU SEDRU REGIONAL LEAGUE

1. Old Collegians vs Kowie United

2. Klipfontein United vs Rhodes Stallions

3. Rosebuds United vs Swallows

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