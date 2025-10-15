iBafana Bafana iya kwindebe yehlabathi

NguChris Totobela
Iqela lesizwe lebhola ekhatywayo iBafana Bafana yenze imbali xa izibekela indawo kukhuphiswano lwendebe yomhlaba. Iqela loMzantsi Afrika lizijule ijacu ngethuba libetha iRwanda ngamanqaku amathathu eqandeni kwibala laseMbombela, laze ngokwenza njalo langena kuluhlu lwamaqela azakujongisa imibombo eMelika, Canada naseMexico kulo nyaka uzayo. Le mpumelelo iza emva kokuba eli qela belithe ngcu enkcochoyini lisandula ukuxulelwa amanqaku amathathu emva kokuba lafunyaniswa linetyala lokudlalisa uTebogo Mokoena owayengafanelanga ukuba adlale kumdlalo weli neLesotho emva kokuqokelela amakhadi amthubi amabini .
UTalente Mbatha, Oswin Appolis noEvidence Makgopa bafake amanqaku ancede iqela loMzantsi Afrika ukuba lingene kwindebe yehlabathi, logama iNigeria yona iwenze walula lo mdlalo xa ibhaxabula iBenin ngamane eqandeni.
Eli qela lalapha ekhaya lagqibela ukudlala kwindebe yehlabathi ngethuba uMzantsi Afrika wawusingethe indebe yehlabathi ka2010 nalapho eli qela kwabanzima ukudlulela kumjikelo olandelayo emva kokudlala ngokulingana neMexico ngenqaku elinye macala phambi kokuba litywatyushwe kanobom yiUruguay ngamanqaku amathathu eqandeni, laze lazibethela iFrance eyayisele iphumile kolu khuphiswano ngamanqaku amabini kwelinye.
Umqeqeshi weli qela uHugo Broos uncome watyibela abadlali bakhe ngendlela abadlale ngayo kwaye uye wabhengeza ukuba uzakubeka phantsi iintambo emva kwendebe yehlabathi. Le nzalelwane yaseBelgium yenze umehluko omkhulu kweli qela nanjengoko uphucuke kakhulu umdlalo walo kwaye nabalandeli bethe gqolo bephuma ngobuninzi xa beyokuxhasa eli qela.
Sithi huntshu kweli qela kwaye ithemba lokudlulela kumjikelo olandelayo likhulu ngeyona ndlela, ingakumbi xa uqwalasela indlela elizimisele ngayo eli qela mvanje.