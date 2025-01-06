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Рейтинг онлайн казино России 2025

С каждым днем появляются десятки новых онлайн казино, которые предлагают гемблерам огромные возможности и большой каталог азартных развлечений на любой вкус. Конечно, каждый игрок вправе самостоятельно подобрать интересующее его игровое заведение, однако в таком случае следует учитывать все возможные риски, связанные с его надежностью.

Чтобы не ошибиться в выборе, лучше всего ориентироваться на рейтинг казино онлайн. Он составляется ведущими экспертами и опытными аналитиками, которые при этом анализируют огромный объем информации. Во время составления рейтингов casino online они учитывают многие факторы (честность, надежность, легальность, ассортимент игр, разнообразие бонусов), ориентируются на отзывы реальных игроков, самостоятельно проверяют интересующие интернет-клубы. Только после тщательных проверок составляются списки лучших онлайн казино, в которых можно играть без лишних опасений и получать при этом гарантированные выигрыши в случае успеха.

Топ лучших онлайн казино для игроков из России

Пытаясь самостоятельно выбрать казино онлайн с выводом для приятного проведения времени, игроки нередко попадают на скриптовые казино, на официальных сайтах которых крайне не рекомендуется играть на реальные деньги. Чтобы избежать столь неприятных последствий, пользователям рекомендуется обращать внимание на рейтинг казино онлайн на деньги, составленный компетентными в этом вопросе людьми. Согласно оценкам квалифицированных специалистов, в ТОП лучших онлайн казино вошли:

Место в рейтинге

Название казино

Средний RTP для игровых автоматов

Год запуска

Скорость вывода

1

Rox

99,5

2016

Моментально

2

Cat Casino

99,1

2021

До часа

3

Champion

98,9%

2018

0-24 часа

4

Fresh Casino

98,6%

2018

0-48 часов

5

Casino X

98,5%

2012

0-24 часа

6

Riobet

97,9%

2014

Моментально

7

Pin Up

97,8%

2018

До 60 минут

8

Volna

97,3%

2022

1-24 часа

9

Selector

97,1%

2016

До шести часов

10

Play Fortuna

96,08%

2012

Моментально

“Casino”,

“Место в рейтинге”: “1”,

“Название казино”: “Rox”,

“Средний RTP для игровых автоматов”: “99,5”,

“Год запуска”: “2016”,

“Скорость вывода”: “Моментально”

“Casino”,

“Место в рейтинге”: “2”,

“Название казино”: “Cat Casino”,

“Средний RTP для игровых автоматов”: “99,1”,

“Год запуска”: “2021”,

“Скорость вывода”: “До часа”

“Casino”,

“Место в рейтинге”: “3”,

“Название казино”: “Champion”,

“Средний RTP для игровых автоматов”: “98,9%”,

“Год запуска”: “2018”,

“Скорость вывода”: “0-24 часа”

“Casino”,

“Место в рейтинге”: “4”,

“Название казино”: “Fresh Casino”,

“Средний RTP для игровых автоматов”: “98,6%”,

“Год запуска”: “2018”,

“Скорость вывода”: “0-48 часов”

“Casino”,

“Место в рейтинге”: “5”,

“Название казино”: “Casino X”,

“Средний RTP для игровых автоматов”: “98,5%”,

“Год запуска”: “2012”,

“Скорость вывода”: “0-24 часа”

“Casino”,

“Место в рейтинге”: “6”,

“Название казино”: “Riobet”,

“Средний RTP для игровых автоматов”: “97,9%”,

“Год запуска”: “2014”,

“Скорость вывода”: “Моментально”

“Casino”,

“Место в рейтинге”: “7”,

“Название казино”: “Pin Up”,

“Средний RTP для игровых автоматов”: “97,8%”,

“Год запуска”: “2018”,

“Скорость вывода”: “До 60 минут”

“Casino”,

“Место в рейтинге”: “8”,

“Название казино”: “Volna”,

“Средний RTP для игровых автоматов”: “97,3%”,

“Год запуска”: “2022”,

“Скорость вывода”: “1-24 часа”

“Casino”,

“Место в рейтинге”: “9”,

“Название казино”: “Selector”,

“Средний RTP для игровых автоматов”: “97,1%”,

“Год запуска”: “2016”,

“Скорость вывода”: “До шести часов”

“Casino”,

“Место в рейтинге”: “10”,

“Название казино”: “Play Fortuna”,

“Средний RTP для игровых автоматов”: “96,08%”,

“Год запуска”: “2012”,

“Скорость вывода”: “Моментально”

В ТОП-10 вошли исключительно безопасные и честные казино, которые предлагают своим клиентам лояльные условия игры и вывода выигрышей. На их официальных сайтах гемблеров ожидает огромная подборка лицензионных развлечений (игровые автоматы, видеопокер, настольные и карточные игры), продуманная система бонусов, регулярные промо и лотерейные розыгрыши. Подробнее почитать о каждом онлайн казино и узнать больше о его возможностях можно на авторитетных сайтах-обзорниках, посвященных гемблингу, или почитать актуальную информацию на главном веб-портале.

10/10

Отлично

*Условия бонуса

7K казино

Наличие лицензии

Большой выбор слотов и live-игр

Удобная мобильная версия

Регулярные турниры с большим призовым фондом

Недоступность официального сайта в некоторых странах

Отсутствие мобильного приложения для смартфонов

Бонус: Приветственный бонус, надбавки к депозиту, подарок на День рождения, кэшбек

Доступен в России

Доступен в Казахстане

Методы оплаты:

Поставщики игр:

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9.6/10

Отлично

*Условия бонуса

Pinko casino

Выплата джекпотов одним платежом

Можно вывести до 5 000 000 рублей в месяц

Есть мобильное приложение

Обработка заявки на вывод крупной суммы занимает до 48 часов

Бонус: до 200% за первый депозит, фриспины

Доступен в России

Доступен в Казахстане

Методы оплаты:

Поставщики игр:

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Отлично

*Условия бонуса

Kometa Casino

Десятки способов пополнения счета

Компетентная техподдержка

Широкий ассортимент азартных игр

Простые условия отыгрыша

Сайт недоступен для некоторых стран

Требуется верификация

Бонус: Приветственные бонусы, Кешбек, Колесо Фортуны

Доступен в России

Доступен в Казахстане

Методы оплаты:

Поставщики игр:

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Обзор

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Отлично

*Условия бонуса

Stake Casino

Простые условия отыгрыша

Минимальный депозит – 50 рублей

Приветственный бонус до 500 $

Отсутствие клиента для ПК

Бонус: Приветственные бонусы, Кешбек

Доступен в России

Доступен в Казахстане

Методы оплаты:

Поставщики игр:

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Отлично

*Условия бонуса

Starda casino

Крупные стартовые бонусы

Регулярные турниры

Большая коллекция слотов

Вход для некоторых стран ограничен

Бонус: 10% бонус на депозит

Доступен в России

Доступен в Казахстане

Методы оплаты:

Поставщики игр:

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Отлично

*Условия бонуса

Sykaaa casino

Большое количество акций

Широкий ассортимент азартных игр

Простые условия отыгрыша

При выводе крупной суммы запрашивается подтверждение личности

Бонус: Бустер-бонус, фриспины, кешбэк

Доступен в России

Доступен в Казахстане

Методы оплаты:

Поставщики игр:

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9.8/10

Отлично

*Условия бонуса

Royal Russia Casino

Большое количество акций

Быстрые сроки обработки заявок на вывод средств

Наличие лицензии Curacao

Недоступность сайта жителям некоторых стран

Бонус: Приветственные бонусы, Кешбек, Колесо Фортуны

Доступен в России

Доступен в Казахстане

Методы оплаты:

Поставщики игр:

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Отлично

*Условия бонуса

Vodka casino

Быстрый вывод средств

Есть игры с живыми дилерами

Турниры каждый день

Нет приложения

Требуется верификация

Бонус: 10% бонус на депозит

Доступен в России

Доступен в Казахстане

Методы оплаты:

Поставщики игр:

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Отлично

*Условия бонуса

1go Casino

Большое количество акций

Программа лояльности с VIP-уровнями

Простые условия отыгрыша

Сайт недоступен для некоторых стран

Нет приложения

Бонус: Приветственный бонус, бонус на день рождения, еженедельные фриспины, пятничный бонус

Доступен в России

Доступен в Казахстане

Методы оплаты:

Поставщики игр:

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Отлично

*Условия бонуса

Unlim Casino

Регулярные турниры, лотереи, акции

Есть программа лояльности

Предусмотрен кешбэк

Требуется верификация при первом выводе

Бонус: на минимальный депозит, кешбэк, Колесо Фортуны

Доступен в России

Доступен в Казахстане

Методы оплаты:

Поставщики игр:

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Отлично

*Условия бонуса

Bounty Casino

Минимальный депозит – 50 рублей

Бонусная программа

Есть кешбэк

Нет приложения

Необходимость верификации

Бонус: 100% бонус к первому депозиту плюс 100 фриспинов

Доступен в России

Доступен в Казахстане

Методы оплаты:

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*Условия бонуса

Daddy casino

Наличие лицензии

Большой ассортимент игр

VIP-бонусы для постоянных игроков

Удобная мобильная версия казино

Многоуровневая программа лояльности

Турниры доступны только игрокам с уровнем Gold и Diamond

Бонус: Бонус за пополнение, на первый депозит, фриспины, эксклюзивные бонусы

Доступен в России

Доступен в Казахстане

Методы оплаты:

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*Условия бонуса

Jozz casino

Имеет официальную лицензию

Приветственный бонус до 500 $

Удобная мобильная версия

Депозит от 1 USD

Слабая VIP-программа для игроков

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Доступен в России

Доступен в Казахстане

Методы оплаты:

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10/10

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*Условия бонуса

Волна казино

Большое количество акций

Программа лояльности с VIP-уровнями

Быстрые сроки обработки заявок на вывод средств

Депозит от 1 USD

Наличие лицензии Curacao

Отсутствие клиента для ПК

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Доступен в Казахстане

Методы оплаты:

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*Условия бонуса

Клубника казино

Регулярные турниры с крупным размером призового фонда

Программа лояльности с растущим кэшбэком

Приветственный пакет, предусматривающий поощрения за 4 депозита

Недоступность сайта жителям некоторых стран

Бонус: Бонус за первое, второе, третье и седьмое пополнение депозита на сумму минимум 500 рублей

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Доступен в Украине

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Мелбет казино

Удобное приложение для смартфонов

Быстрый вывод средств (в большинстве случаев до 15 минут)

Внушительная коллекция слотов (более 7 000)

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Наличие лицензии от проверенного регулятора

Лайв-игры от двух ведущих компаний

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Отсутствие VIP-программы

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Френдс казино

Регулярные турниры

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1xbet казино

Крупные стартовые бонусы

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Выгодная партнерская программа

Регулярные турниры с солидным призовым фондом (50 000 евро)

Вход для некоторых стран ограничен

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Доступен в Украине

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Leonbets казино

Быстрый вывод средств

Качественный софт известных компаний

Компетентная техподдержка

Отсутствие приложения для IOS

Бонус: 20 000 рублей за первое пополнение счета

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Доступен в Украине

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Селектор Казино

Быстрый вывод средств

Большой выбор платежных методов

Широкий ассортимент азартных игр

Множество бонусов

Простые условия отыгрыша

Сайт недоступен для некоторых стран

При выводе крупной суммы запрашивается подтверждение личности

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Доступен в Украине

Доступен в Казахстане

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Казино Columbus

Большой выбор слотов

Есть игры с живыми дилерами

Быстрый вывод выигрышей

Возможность использования криптовалют

Требуется верификация

Нет приложения

Бонус: на депозиты с 1 по 5, за подтверждение email или телефона

Доступен в России

Доступен в Казахстане

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*Условия бонуса

Казино Эверум

Большой каталог игр – более 3000

Быстрая обработка заявок на вывод

Можно использовать разные валюты

Турниры каждый день

Мало бонусов

Нет приложения

Комиссия за срочный вывод

Бонус: 100% на первый депозит

Доступен в России

Доступен в Украине

Доступен в Казахстане

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Казино Booi

Есть лицензия

Большой ассортимент игр

Быстрый вывод выигрышей

Можно вывести до 7500 $ в сутки

Нет регистрации через соцсети

Нет приложения

Бонус: Бустер-бонус, фриспины, кешбэк

Доступен в России

Доступен в Казахстане

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*Условия бонуса

Казино Casino-X

Программа лояльности

Большое количество платежных систем

Есть канал в Telegram

Большой выбор слотов

Оперативная работа службы поддержки

Есть кешбэк

Есть лимиты на вывод суммы денег в месяц

Без комиссии можно вывести выигрыш только 2 раза в сутки

Бонус: до 200% за первый депозит, 200 фриспинов, фрибет

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Доступен в Украине

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*Условия бонуса

Казино Покердом

Быстрый вывод денег

Техподдержка в чате и Telegram

Более 15 вариантов платежных систем

Приветственные бонусы

Нет приложения

Нет кешбэка

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*Условия бонуса

Казино Сол

Минимальный депозит – 50 рублей

Выплата джекпотов одним платежом

Бонусная программа

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Нет приложения

Обработка заявки на вывод крупной суммы занимает до 48 часов

10% комиссии за вывод неотыгранного в тройном размере депозита

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Доступен в Украине

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*Условия бонуса

Казино Чемпион

Нет ограничений на вывод

Есть кешбэк

Есть мобильное приложение

Частые акции

Нет клиента для ПК

Единственная валюта – российский рубль

Бонус: приветственный бонус до 200 000 рублей, релоад-бонус до 50 долларов

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Xорошо

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Казино Fresh

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Минимальный депозит 100 рублей

Кешбэк до 10%

Программа лояльности с привилегиями для каждого уровня

Нет приложения

На мобильных устройствах не работают демоверсии игр

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Доступен в Казахстане

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Казино Riobet

Есть кешбэк

Большой ассортимент игр

Круглосуточная поддержка

Выгодные бонусы за пополнение счета

Необходимость верификации

Нет скачиваемой версии

Бонус: 100% на первый депозит до 35000 рублей, от 100 до 120 фриспинов

Доступен в России

Доступен в Украине

Доступен в Казахстане

Методы оплаты:

Поставщики игр:

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Отлично

*Условия бонуса

Казино Вавада

Большой выбор игровых автоматов

Крупные бонусы

Есть лицензия

Минимальный депозит – 50 рублей

Не очень низкий лимит на вывод

Бонус: 100% на первый депозит, фриспины

Доступен в России

Доступен в Украине

Доступен в Казахстане

Методы оплаты:

Поставщики игр:

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0/10

Плохо

*Условия бонуса

Казино GMS Slot

Оперативный вывод

Большой ассортимент игр

Круглосуточная поддержка

Программа лояльности

Нет live-игр

Нет приложения для iOS

Бонус: на минимальный депозит, кешбэк, Колесо Фортуны

Доступен в России

Доступен в Украине

Доступен в Казахстане

Методы оплаты:

Поставщики игр:

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Обзор

8/10

Отлично

*Условия бонуса

Казино Вулкан 24

Большой выбор игровых слотов

Есть кешбэк

Есть мобильная версия и приложение

Требуется верификация при первом выводе

Бонус: за регистрацию, на первый депозит (150% от суммы), фриспины, хайроллер-бонус (750 $)

Доступен в России

Доступен в Казахстане

Методы оплаты:

Поставщики игр:

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0/10

Плохо

*Условия бонуса

Вулкан Делюкс казино – обзор официального сайта

Более 700 игр

Регулярные турниры, лотереи, акции

Служба поддержки игроков работает 24/7

Во многих играх невозможно отыграть бонусы

Бонус: до 150% за первый депозит, 55 фриспинов за первый депозит

Доступен в России

Доступен в Казахстане

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*Условия бонуса

Казино Адмирал – официальный сайт

Минимальное пополнение счета – 50 рублей

Есть программа лояльности

Предусмотрен кешбэк

Лимит на вывод

Бонус: 10% на депозит от 1000 рублей

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GMS Deluxe – игровой клуб

Мобильное приложение

Быстрая регистрация

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Нет игр с живыми дилерами

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Игровые автоматы PIN UP

Платформа Пин Ап Казино – это именно то место, где каждый геймер с легкостью сможет реализовать свой азартный потенциал в безопасной финансовой среде. Честность и надежность – основные показатели, которые оценивают юзеры при выборе гемблинг-сервиса. Поэтому мы предоставляем качественные услуг на основании лицензии № 8048/JAZ2017-0003, выданная юрисдикцией Кюрасао. Все финансовые операции проходят с использованием современных технологий шифрования, таких как SSL (Secure Socket Layer).

Более 5000 ярких игр доступны через комфортный интерфейс десктопной версии или качественное мобильное приложение для устройств на базе Андроид. Большой выбор онлайн развлечений, щедрые бонусы, возможность играть в демо версии и внушительные прогрессивные джекпоты – все это точно оценят настоящие любители азарта.

Бренд

Pin Up Casino

Дата основания

2016

Лицензия

№8048/JAZ2017-00, выдана в Кюрасао

Платежные методы

Банковские карты (Visa, Mastercard), электронные кошельки (Skrill, Neteller, Qiwi), криптовалюты (Bitcoin, Ethereum), банковские переводы

Мобильная версия

Доступна как мобильная версия сайта, так и приложение для iOS и Android

Скорость вывода средств

От нескольких минут до 24 часов, в зависимости от выбранного платежного метода

Необходимость верификации аккаунта

Да, требуется для вывода средств и обеспечения безопасности

Бонусные предложения

Приветственный бонус для новых пользователей, бонусы на депозиты, фриспины, кэшбэк, турниры и программа лояльности

Игровые возможности

Слоты, карточные игры, рулетка, live-казино с реальными дилерами, ставки на спорт, моментальные игры (краш-игры, лотереи)

С чего начать знакомство с Пин Ап Казино: регистрация и вход в аккаунт

Получить доступ ко всем возможностям сервиса удастся после выполнения нескольких шагов.

Выполните вход на официальный сайт Pin Up или воспользуйтесь рабочим зеркалом.

Найдите кнопку “регистрация” в правом верхнем углу страницы и нажмите на нее.

заполните форму, указав ФИО, емейл, адрес проживания и предпочтительную валюту счета.

придумайте надежный пароль.

ознакомьтесь с правилами сервиса Пинап Казино и подтвердите свое согласие, поставив галочку в соответствующем поле.

Завершите первый этап регистрации, нажав на кнопку “зарегистрироваться”.

Войдите в свою электронную почту, найдите письмо от Pin Up Казино и перейдите по ссылке для завершения процедуры.

Сразу после регистрации рекомендуется пройти верификацию аккаунта, позволяющую беспрепятственно вывести первый выигрыш. Для этого:

Войдите в личный кабинет с использование указанной при регистрации электронной почты.

Перейдите в раздел “Верификация” и загрузите копии паспорта (или другого документа удостоверяющего личность) и квитанций об оплате коммунальных услуг (для подтверждения адреса проживания).

Дождитесь уведомления от администрации об успешном прохождении процедуры верификации.

Выполнив описанные выше действия, вы сможете воспользоваться всеми возможностями платформы. В личном кабинете можно:

пополнить счет с использованием удобного для вас способа оплаты;

запросить вывод средств после получения выигрыша;

просматривать историю своих транзакций и активности;

участвовать в бонусных акциях и активировать специальные предложения;

настраивать уведомления и параметры безопасности для защиты аккаунта;

следить за своим прогрессом в программе лояльности и накапливать баллы.

Платформа Пин Ап Казино предоставляет удобный и функциональный личный кабинет, чтобы каждый юзер мог комфортно управлять своим аккаунтом и наслаждаться азартными играми без лишних сложностей.

Игровые автоматы Pin Up

На официальном сайте Пин Ап представлено более 5000 игр. Все он отличаются графикой, тематикой и механикой. Основным показателям, который стоит оценивать геймерам, являются RTP. Это процент возврата игроку (Return to Player), который показывает, какую долю от всех ставок автомат возвращает игрокам в долгосрочной перспективе. Например, если RTP составляет 96%, то теоретически из 1000 рублей ставок автомат вернет 960 рублей в виде выигрышей.

Волатильность – еще один важный показатель. Она определяет частоту выигрышей.

Высокая волатильность — редкие, крупные призы. Низкая — частые, но скромные выплаты. Геймерам важно учитывать этот фактор. Он помогает выбрать подходящую стратегию.

На сайте Пинап Казино играть онлайн можно круглосуточно! Сервис предлагает широкий выбор азартных развлечений благодаря сотрудничеству с ведущими провайдерами игрового софта. Сред них – NetEnt, Microgaming, Pragmatic Play, Play'n GO, Yggdrasil и другие. Эти компании известны высоким качеством игр с яркой графикой и звуковым сопровождением.

Топ-10 наиболее популярных игр и игровіх автоматов Пин Ап.

Название игры

Тип игры

RTP

Волатильность

Провайдер

Book of Dead

Слот

96,21%

Высокая

Play'n GO

Sweet Bonanza

Слот

96,48%

Средняя

Pragmatic Play

Mega Moolah

Прогрессивный джекпот

88,12%

Высокая

Microgaming

Crazy Time

Настольная (Live-казино)

96,08%

Низкая

Evolution Gaming

Aviator

Краш

97,00%

Средняя

Spribe

Starburst

Слот

96,09%

Низкая

NetEnt

Gonzo's Quest

Слот

95,97%

Средняя

NetEnt

Lightning Roulette

Настольная (Live-казино)

97.30%

Средняя

Evolution Gaming

Divine Fortune

Прогрессивный джекпот

96.59%

Средняя

NetEnt

Plinko

Моментальная игра

98.00%

Низкая

BGaming

Мы регулярно обновляем список доступных игр. Дополнительно юзеры могут воспользоваться демо-версией слотов. Это позволят изучить механику или протестировать стратегию без необходимости вкладывать реальные деньги.

Pin Up мобильная версия – лучший выбор для тех, кто ценит удобство

Около 80% азартных игроков играют на своих смартфонах. Разработчики Пинап не стали упускать эту тенденцию. Для юзеров в России была разработана удобная мобильная версия платформы. Она позволяет:

играть в любые игры в любое время;

легко пополнять счет и выводить деньги;

осуществлять ставки с максимальной скоростью;

настраивать уведомления и получать бонусы;

играть без скачивания дополнительного ПО;

подключаться к живым играм.

Помимо этого мобильная версия:

обеспечивает защиту данных пользователей;

обеспечивает плавный игровой процесс без лагов;

адаптируется под различные размеры экранов;

сохраняет все особенности оригинальной версии;

Мобильная версия Пин Ап в России дает полный комфорт. Азартные игры теперь доступны в пути!

Скачать мобильное приложение Пин Ап – значит не упустить возможности для выигрыша

Теперь играть на реальные деньги станет еще комфортнее! Мобильные юзеры могут скачать приложение Pin Up прямо на свой смартфон или планшет. Для этого достаточно перейти в соответствующий раздел сервиса и скачать APK-файл. После этого вы получите полный доступ ко всем функциям платформы. Ставки, депозиты, выводы — все это будет доступно в несколько кликов!

Рабочее зеркало Пин Ап – играйте онлайн без ограничений

В некоторых регионах России доступ к Пинап Казино может быть заблокирован из-за законодательных ограничений или действий интернет-провайдера. Проблема легко решается благодаря использованию рабочего зеркала. Это альтернативный веб-адрес, который на 100% копирует основной ресурс. При этом зеркало Пин Ап Казино имеет следующие характеристики:

доступ к всем играм и функциям;

быстрая загрузка и стабильная работа;

защита личных данных юзеров;

актуальные бонусные предложения и акции;

простота в использовании на любых устройствах;

доступность круглосуточной службы поддержки.

безопасность и легальность работы.

Актуальные зеркала регулярно обновляются. Чтобы получить действующий альтернативный адрес Pin-up casino и выполнить вход на сайт, обратитесь в службу поддержки.

Пополнение счета и вывод средств на официальном сайте Пинап Казино

Играя на сайте Pinup Казино геймеры могут быть на 100% уверены в своей финансовой безопасности. Платформа обеспечивает максимальную защиту личных данных и финансовых транзакций. Наиболее удобный платежный метод можно выбрать в разделе “Касса”.

Платежный метод

Максимальный и минимальный депозит

Максимальный и минимальный вывод

Комиссия за пополнение или вывод средств

Банковский перевод

Минимум 500 рублей; максимум зависит от банка

Минимум 1000 рублей; максимум зависит от банка

Комиссия может взиматься в зависимости от банка, обычно 1-3%

Банковские карты (Visa, MasterCard)

Минимум 100 рублей; максимум 500 000 рублей

Минимум 100 рублей; максимум 500 000 рублей

Без комиссии или 1-2% в зависимости от банка

Электронные кошельки (WebMoney, Qiwi и Яндекс.Деньги)

Минимум 100 рублей; максимум 200 000 рублей

Минимум 100 рублей; максимум 200 000 рублей

Без комиссии

Криптовалюта

Минимум 0.001 BTC, 0.01 ETH; максимум зависит от криптовалюты

Минимум 0.001 BTC, 0.01 ETH; максимум зависит от криптовалюты

Без комиссии

Все финансовые транзакции осуществляются через личный кабинет. При первом выводе средств деньги поступают на выбранный счет в течение 3-х рабочих дней, далее – за 24 часа. Пополнение баланса осуществляется мгновенно.

Акционные предложения и бонусы Пин Ап для геймеров

Выгодные привилегии доступны всем игрокам сразу после регистрации. Далее, чем больше активности проявляет юзер на платформе, тем больше бонусных возможностей получает. Чтобы выгодно воспользоваться бонусами и получить возможность вывести выигрыш, важно заранее изучить условия акционных предложений. Особенно это касается вейджера – множителя, который определяет, сколько раз необходимо сделать ставки на бонусную сумму, прежде чем можно будет вывести выигрыш.

Ниже описаны постоянные акции Пин Ап

Бонусное предложение

Описание

Вейджер

Приветственный бонус

Плюс 100% к депозиту при первом пополнении счета и 250 бесплатных вращений дополнительно

30x

Кэшбэк

Возврат до 10% от потраченной на ставки суммы за неделю

Без вейджера

Бонусы на День Рождения

Получите до 5000 рублей в виде бонусных средств, а также 100 бесплатных вращений на любимых слотах

25x

Особого внимания заслуживает программа лояльности Pin Up Casino. За проявление активности на платформе геймеры получают Пинкоины. Это особая внутренняя валюта Пинуп, которые можно обменивать на виртуальные рубли и использовать для ставок в любимых слотах.

Большой выбор турниров, позволяющих получить крупные вознаграждения и дополнительные бонусные средства – еще одно преимущество казино Пин Ап. Соревнования с призовым фондом до 150 000 000 рублей – отличная возможность проявить себя и получить приятное финансовое поощрение.

Реальные отзывы о Пин Ап Казино

Мы ценим реальные мнения о нашем сервисе. Наши эксперты регулярно изучают отзывы о Пин Ап на форумах и в социальных сетях, чтобы:

понимать потребности и пожелания игроков;

улучшать качество обслуживания и поддержку;

внедрять новые функции и улучшения;

устранять возможные ошибки и проблемы;

обеспечивать честность и прозрачность работы;

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анализировать стабильность платформы и производительность;

развивать взаимодействие с клиентами и улучшать коммуникацию;

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Почему Официальный сайт Пин Ап Казино – лучший выбор для геймеров РФ

Сервис Pin Up Casino занимает лидирующие позиции на рынке РФ с 2018 года неслучайно. Тысячи юзеров выбирают сервис по следующим причинам.

Более 5000 игр от ведущих провайдеров.

96% — средний RTP на популярных слотах.

Более 20 способов пополнения и вывода средств.

24/7 поддержка на русском языке.

Более 100 000 активных пользователей в месяц.

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Мобильное приложение скачали более 200 000 раз.

Прямые трансляции с живыми дилерами доступны круглосуточно.

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Отзывы ПИН АП

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Содержание

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Значение выбора правильного казино для игры на деньгиКритерии выбора лучшего онлайн казино на деньгиНаличие лицензииРазнообразие ассортимента игрБонусы и акцииУдобство использования интерфейсаЗащита данных игроковКачество службы поддержкиОбзор лучших онлайн казино в РоссииПопулярность онлайн казино в России

Понятие лучшие онлайн казино России подразумевает выбор платформы для азартных игр, которая отвечает высоким стандартам качества, надежности и удобства для игроков из России. Эти казино обычно обладают лицензией, гарантирующей их законность и соблюдение стандартов безопасности. Они предлагают широкий выбор игр от ведущих разработчиков, включая слоты, рулетку, блэкджек, покер и другие азартные развлечения, которые популярны среди игроков из России.

Критерии оценки лучших онлайн казино в России включают такие аспекты, как надежность и безопасность платформы, качество игр и программного обеспечения, бонусные предложения и акции, доступность различных способов пополнения и вывода средств, а также качество работы службы поддержки. Такие казино стремятся предоставить игрокам максимально приятный и безопасный игровой опыт, что делает их наиболее привлекательными для игроков из России.

Значение выбора правильного казино для игры на деньги

Выбор надежного казино на реальные деньги имеет огромное значение для игроков, поскольку определяет их игровой опыт, безопасность и удовлетворение от игры. Правильная платформа обеспечивает надежность и безопасность, гарантируя игрокам, что их личные данные и финансовые средства находятся под защитой. Это создает комфортную игровую среду, где игроки могут наслаждаться азартными развлечениями без волнений о своей конфиденциальности.

Кроме того, правильная платформа предлагает широкий выбор игр от ведущих разработчиков, обеспечивая разнообразие и качество игрового контента. Это позволяет игрокам наслаждаться различными азартными развлечениями, такими как слоты, рулетка, покер с выводом рублей и многое другое, удовлетворяя различные предпочтения игроков. Таким образом, правильный выбор платформы обеспечивает игрокам максимальное удовлетворение от игры и создает основу для приятного и успешного игрового опыта.

Критерии выбора лучшего онлайн казино на деньги

При выборе лучшего онлайн казино следует учитывать несколько важных критериев:

Надежность и лицензирование: Одним из главных критериев является наличие лицензии у казино, которая подтверждает его законность и соответствие стандартам безопасности. Также важно учитывать репутацию казино среди игроков и отзывы с рейтингом о его работе.

Качество игр и разнообразие ассортимента: Лучшие онлайн казино на деньги предлагают широкий выбор игр от ведущих разработчиков, включая слоты, настольные игры, видеопокер и другие азартные развлечения. Кроме того, важно, чтобы игры были высокого качества, с яркой графикой и захватывающим геймплеем.

Бонусные предложения и акции: Хорошие казино предлагают разнообразные бонусы и акции как для новых, так и для постоянных игроков. Это могут быть бонусы за регистрацию, депозитные бонусы, бесплатные вращения и другие выгодные предложения, которые позволяют игрокам увеличить свой баланс и получить дополнительные выигрыши.

Удобство использования интерфейса: Важно, чтобы интерфейс казино был интуитивно понятным и удобным для использования. Это включает в себя быструю загрузку страниц, удобное меню навигации и доступность игр на различных устройствах.

Защита данных игроков и качество службы поддержки: Лучшие казино обеспечивают надежную защиту личных данных игроков и предлагают качественную службу поддержки, готовую помочь в решении любых вопросов или проблем.

Наличие лицензии

Наличие лицензии является одним из ключевых критериев при выборе проверенного онлайн казино. Лицензия подтверждает законность деятельности казино и его соответствие стандартам безопасности и честной игры. Подавляющее большинство лучших онлайн казино обладают лицензией от одного из признанных игорных регуляторов, таких как Malta Gaming Authority, UK Gambling Commission или Gibraltar Regulatory Authority.

Наличие лицензии обеспечивает игрокам дополнительное уверенность в том, что их интересы будут защищены, а игровой процесс будет честным и прозрачным. В случае возникновения спорных ситуаций игроки могут обратиться к органам регулирования с жалобами и претензиями. Таким образом, наличие лицензии является важным фактором, который следует учитывать при выборе ТОП казино для игры в онлайн азартные игры.

Разнообразие ассортимента игр

Разнообразие ассортимента игр — это важный аспект при выборе ТОП онлайн казино. Лучшие игровые платформы предлагают широкий выбор азартных развлечений, включая разнообразные слоты, рулетку, блэкджек, видеопокер, баккару и многие другие игры. Разнообразие игр позволяет удовлетворить различные предпочтения игроков и подобрать подходящие развлечения для каждого.

Кроме того, разнообразие ассортимента игр делает игровой процесс более интересным и захватывающим. Игроки могут наслаждаться разнообразными геймплейными механиками, тематиками и функциями бонусов, что придает игре дополнительный вкус и оставляет место для разнообразия и экспериментов. Таким образом, разнообразие игр является ключевым критерием при выборе казино, позволяющим игрокам наслаждаться широким спектром азартных развлечений на платформе, которая соответствует их предпочтениям.

Бонусы и акции

Бонусы и акции играют важную роль в привлечении новых игроков и удержании постоянной аудитории в онлайн казино. Лучшие игровые платформы предлагают разнообразные бонусы, начиная от приветственных бонусов за регистрацию и первые депозиты, до акций с бесплатными вращениями, кэшбэком и турнирами. Такие бонусы позволяют игрокам получить дополнительные средства для игры или бесплатные попытки в игровых автоматах, что делает игровой процесс более увлекательным и выгодным.

Более того, регулярные акции и специальные предложения делают игровой процесс более разнообразным и интересным. Игроки могут участвовать в различных конкурсах и розыгрышах призов, получать бонусы за выполнение определенных заданий или просто получать подарки в честь праздников. Все это создает дополнительные возможности для увеличения выигрышей и делает игру в казино более увлекательной и прибыльной.

Удобство использования интерфейса

Удобство использования интерфейса играет важную роль в опыте игрока в онлайн казино. Лучшие игровые платформы предлагают интуитивно понятный и удобный интерфейс, который делает навигацию по сайту простой и эффективной. Это включает в себя удобное расположение игровых категорий, интуитивно понятное меню, быструю загрузку страниц и простой процесс регистрации и входа на сайт.

Кроме того, удобный интерфейс позволяет игрокам легко находить нужные игры, управлять своим аккаунтом, делать депозиты и выводить выигрыши. Это создает комфортные условия для игры, позволяет сосредоточиться на азартном развлечении и получить максимальное удовольствие от игрового процесса. Таким образом, удобство использования интерфейса является важным фактором при выборе онлайн казино и влияет на общее впечатление от игры.

Защита данных игроков

Защита данных игроков — это один из важнейших аспектов, которым должно заниматься каждое онлайн казино. Лучшие игровые платформы обеспечивают высокий уровень безопасности и конфиденциальности личной информации игроков. Это достигается с помощью применения передовых технологий шифрования данных, таких как SSL (Secure Sockets Layer), которые защищают передачу информации между игроком и сервером казино.

Кроме того, хорошие казино строго соблюдают законодательство о защите данных, такие как Общий регламент по защите данных (GDPR), что обеспечивает дополнительный уровень защиты и прозрачности для игроков. Казино также обязаны предоставлять политику конфиденциальности, в которой описывается, какая информация собирается, как она используется и каким образом она защищается. Таким образом, защита данных игроков является приоритетом для лучших онлайн казино, и игроки могут быть уверены в том, что их личная информация находится под надежной защитой.

Качество службы поддержки

Качество службы поддержки играет важную роль в обеспечении удовлетворенности и комфорта игроков в онлайн казино. Лучшие игровые платформы предоставляют высококлассный сервис поддержки, доступный круглосуточно и обеспечивающий оперативное реагирование на запросы игроков. Служба поддержки обычно доступна через различные каналы связи, такие как онлайн-чат, телефон и электронная почта, что позволяет игрокам выбрать наиболее удобный способ общения.

Кроме того, качественная служба поддержки отличается профессионализмом и дружелюбием сотрудников, которые готовы оперативно помочь в решении любых вопросов или проблем, возникающих у игроков. Они обладают глубокими знаниями о продукте казино и всегда готовы предоставить компетентные рекомендации и советы. Таким образом, качество службы поддержки играет важную роль в обеспечении позитивного игрового опыта и повышении уровня доверия к онлайн казино.

Обзор лучших онлайн казино в России

Обзор лучших онлайн казино в России позволяет игрокам выбрать платформу, которая соответствует их предпочтениям и гарантирует безопасный и увлекательный игровой опыт. Среди 10 популярных онлайн казино России можно выделить такие платформы:

7k casino

Покердом

Cometa

Aurora

Onion

Play Fortuna

1xSlots

Gaminator

Admiral Casino

Riobet

7k casino привлекает внимание игроков широким выбором игр и высокими бонусами. Покердом славится качественными слотами и щедрыми акциями. Cometa известен своим разнообразием игр и удобным интерфейсом. Aurora привлекает внимание крупными джекпотами и уникальными турнирами. Onion предлагает интересные бонусные предложения и качественный игровой контент. Play Fortuna известен своими щедрыми бонусами и высоким уровнем сервиса. 1xSlots привлекает разнообразием игр и быстрыми выплатами. Gaminator предлагает большие выигрыши и интересные бонусы. Admiral Casino отличается удобным интерфейсом и высокой надежностью. Riobet предлагает разнообразие игр и уникальные бонусы для игроков.Выбрав одно из этих казино, игроки могут насладиться азартными развлечениями и получить максимальное удовольствие от игры.

Популярность онлайн казино в России

Популярность онлайн казино в России продолжает стремительно расти из года в год. Это объясняется несколькими факторами. Во-первых, доступность интернета и современных технологий позволяет всем желающим получить доступ к азартным играм в любое удобное время и из любого места. Это особенно актуально для жителей удаленных регионов, где нет крупных казино или игорных зон.

Во-вторых, онлайн казино предлагают широкий выбор игр, начиная от классических слотов и рулетки, и заканчивая современными живыми играми с реальными дилерами. Это позволяет каждому игроку найти развлечение по своему вкусу и предпочтению. Кроме того, онлайн казино часто предлагают различные бонусы и акции, что делает игру еще более привлекательной и выгодной. Все это привлекает внимание и интерес широкой аудитории, что способствует росту популярности онлайн казино в России.

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ТОП казино онлайн на деньги

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Лицензия и безопасность

Наличие лицензии подтверждает легальность и соблюдение стандартов, обеспечение безопасности данных включает шифрование, защиту финансовых транзакций и защиту личной информации игроков.

Разнообразие игр

Широкий выбор азартных игр, включая слоты, рулетку, блэкджек и покер.

Бонусы и акции

Приветственные бонусы, бонусы на депозит, бесплатные вращения, кэшбэк, бонусы за регистрацию, бонусы за привлечение друзей, программы лояльности, турниры, бонусы без депозита, акции на первые ставки.

Удобная навигация

Интуитивно понятный интерфейс, ясное меню, доступ к основным функциям в один клик, эффективный поиск, адаптивный дизайн для мобильных устройств, четкая структура страниц.

Качество поддержки

Круглосуточная служба поддержки, доступная через чат, телефон и email.

Проверенные онлайн казино

Riobet, Аврора, Покердом, Гама, Онион, 1xslots, Вавада, Лекс, Слотт, Stake, Cometa.

Игровые автоматы на деньги

Book of Ra, Sweet Bonanza, Gates of Olympus, Legacy of Dead, Midas Gold, Fruit Cocktail, Aviator.

Рекомендации по выбору

Проверка лицензии, безопасности, ассортимента игр, бонусов, удобства интерфейса и качества поддержки.

Будущее индустрии

Ожидается рост онлайн казино с развитием технологий и возможное изменение законодательства.

Рейтинг онлайн казино на реальные деньги в РФ — это важный ориентир для тех, кто хочет выбрать надежную игровую платформу. В 2024 году ТОП онлайн казино предлагает игрокам безопасные условия для игры и гарантированный вывод средств. В рейтинг казино попадают только проверенные площадки с лицензией, быстрым выводом и привлекательными бонусами.

Среди 10 лучших казино можно найти популярные казино, предлагающие широкий выбор игр, акции и круглосуточную поддержку. Надежные онлайн казино также обеспечивают высокий уровень защиты данных пользователей и честную игру. Онлайн казино с выводом средств предоставляют удобные способы пополнения и получения выигрышей, что делает процесс игры комфортным.

Выбирая казино на деньги, ориентируйтесь на рейтинг и отзывы, чтобы найти лучшие казино для безопасной игры.

Выбрать надежное онлайн казино для игры на деньги — задача непростая. Важно учитывать репутацию, скорость вывода средств и разнообразие игр. В ТОП 10 лучших онлайн казино в России входят:

Риобет

Покердом

Гама

Вавада

1Win

1xSlot

7k Казино

Аврора

Лекс Казино

Казино Гранд

Этот рейтинг казино включает только надежные онлайн казино с выводом, где можно безопасно играть и выигрывать.

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Казино Вулкан Россия официальный сайт

Рейтинг казино: 8/10

✔️ Год основания: 2010

✔️ Количество игр: 450+

✔️ Лицензия: Curacao 8048/JAZ2012

✔️ Бренд: Вулкан казино (Vulkan casino)

✔️ Приложение на Андроид

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Вулкан Россия (Vulkan Russia)

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🔀 Рабочее зеркало казино Вулкан

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💳 Основные способы оплаты и вывода денег

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⌛ Сроки вывода денег

До 19 999₽ — мгновенно или не более 24 часов;

20 000₽ – 99 999₽ — до 3 рабочих дней;

100 000₽ – 499 999₽ — до 5 рабочих дней;

500 000₽ – 999 999₽ — до 14 рабочих дней;

Свыше 1 000 000₽ — 21 рабочий день.

📱 Мобильное приложение

Есть для Android и iPhone

🤑 Валюта

рубли

доллары

евро

🕓 Режим работы службы поддержки

Круглосуточно

📞 Связь с саппортом

Телефон, обратная связь, электронная почта и онлай-чат

📧 E-mail

support@wulkan-russia.com

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Азино777 на деньги ⚡️ Играть в игровые автоматы казино онлайн

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Играть на деньги в Азино 777 – официальный сайт казино онлайн

“🏆Азино777🎁”

Важная информация о казино

Год основания казино

2010 год

Оператор

Victory777 N.V

Лицензия выдана

Curacao

Номер лицензии

8078/JAZ2011-009

Платформа казино

Gaminator

Бонусы

Бездепозитный бонус за регистрацию 777 рублей

Минимальная сумма депозита

50 RUB / 10 USD

Лимиты выплат

в день до 240000 руб. и в месяц до 1200000 руб.

Платежные системы

Qiwi, Яндекс.Деньги, Банковские карты (Visa, Mastercard), Мобильные операторы (Мегафон, МТС, Билайн)

Азино777 — это лицензионное онлайн казино, лидер среди аналогов во всем Рунете. Играть в Azino777 на реальные деньги предлагается круглосуточно, без сбоев и блокировок. Высокая популярность объясняется также интересной бонусной системой и моментальными выплатами. А пользователи в своих отзывах отмечают также:

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