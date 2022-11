Makana LFA season closing for under-18 tournament

By CHRIS TOTOBELA

Makana LFA will close the season with an under-18 tournament that will be held on the 3rd of December and the draw will be held on the 30th of this month. Local representatives in the SAB regional league will be in action this weekend. Jacaranda Aces host Bathurst City FC in a lunchtime kick-off while City Pirates face United eleven in the 15:00 o’clock kick-off. Maru will make their way to Alexandria to lock horns with Golden chiefs in another 15:00 o’clock kick-off.

IMakana LFA ivala unyaka ngetumente yabadlali abangaphantsi kweminyaka eli-18

NguCHRIS TOTOBELA

IMakana LFA izovala unyaka ngetumente yabadlali abangaphantsi kweminyaka elineshumi elinesibhozo. Le tumente izokubanjwa ngomhla wesithathu kule izayo inyanga kwaye izakudlalwa ngohlobo loku khiqana. Onke amaqela azakuthabatha inxaxheba kolukhuphiswano azakuthelekiswa ngomhla wamashumi amathathu kule imiyo. Amaqela alapha ekhaya adlala kukhuphiswano lwengingqi exhaswa ngaba kwa-SAB azakube emaxhaphetshu kule mpelaveki siya kuyo. Ngentsimbi yokuqala iJacaranda Aces izakube isamkela iBathurst City FC yase Bhatisi. Logama yona iCity Pirates izaku ngquzulana ne-United Eleven yaseBhatisi ngentsimbi yesithathu kwikhaya lebhola yaseMakhanda iJD Dlepu. IMaru yona izakube ijongise imibombo eMnyameni nalapho izakuvan’ amandla neGolden Chiefs kumdlalo oqala ngentsimbi yesithathu.